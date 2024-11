Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeuginnen und Zeugen nach Böllerwurf gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der Düsseldorfer Straße in Lobberich. Dort war am vergangenen Donnerstag, 21. November, gegen 20.25 Uhr eine 38-jährige Grefratherin mit ihrem Pkw unterwegs und wollte nach links in die Robert-Kahrmann-Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs knallte es einmal laut unter ihrem Auto und sie sah, wie helles Licht zur Seite schoss. Sie hielt dann an und traf in der Robert-Kahrmann-Straße auf einen jungen Mann, der ihr sagen konnte, dass das, was sie gehört und gesehen hatte, ein Böller gewesen war. Diesen habe jemand aus dem Fenster eines Hauses an der Düsseldorfer Straße geworfen. Das Verkehrskommissariat sucht nun diesen Zeugen, der wahrscheinlich unter 20 Jahren alt und kleiner als 1,76 Meter sein soll. Die Autofahrerin hatte ihn nicht nach seinem Namen gefragt. Auch weitere Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sollen sich melden. Die Rufnummer für Hinweise lautet 02162/377-0./hei (1037)

