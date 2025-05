POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl eines Motorrades

Overath (ots) - Die Polizei bittet nach einem Einbruch in einen Imbiss in einem Overather Gewerbegebiet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Einbruch stahlen Unbekannte ein Tablet und Bargeld. Gestern (21.05.) hat der Betreiber eines Imbisses in der Straße Hammermühle die Polizei gerufen. Den Imbiss hatte er am Sonntag (18.05.), gegen 23:00 Uhr, geschlossen und erst gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, wieder betreten, ...

