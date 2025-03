Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 28.02.2025, gegen 10.30 Uhr kollidierte ein Fahrzeug in der Straße Am Schorn in Suhl-Dietzhausen mit einem auf dem Grünstreifen befindlichen Stein/Felsbrocken. Dadurch wurde das Fahrzeug am Unterboden beschädigt, so dass in der weiteren Folge das gesamte Motoröl in den angrenzenden Straße verteilt wurde. Das Lieferfahrzeug mitsamt dem 20jährigen Fahrzeugführer wurde anschließend kurz vor dem Ortseingang Wichtshausen mit Motorschaden festgestellt. Der Schaden durch die notwendigen Renigungsarbeiten der Feuerwehr und in den Folgetagen noch durchzuführende Erdaushubarbeiten auf einem Teilabschnitt der Grünfläche, beläuft sich auf ca. 5000,- Euro Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 15000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell