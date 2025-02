LPI-SHL: Kellerabteile angegriffen

Meiningen (ots) - Ein Mitarbeiter eines Tabakunternehmens stellte am Donnerstag fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, einen am Markt in Meiningen stehenden Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, rissen die Unbekannten den Automaten aus der Verankerung, gelangten jedoch auch dadurch nicht an den Inhalt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise ...

mehr