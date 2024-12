Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt an zwei Tagen Löschfahrzeuge

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Mittwoch und Donnerstag in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V in Malchow insgesamt vier Löschfahrzeuge (LF 20) aus der Landesbeschaffung "Zukunftsfähige Feuerwehr".

Medienvertreterinnen und -vertreter sind an beiden Tagen herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 18. Dezember 2024, 13 Uhr und Donnerstag, 19. Dezember 2024, 13 Uhr

Ort: Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V, Sandstr. 12, 17213 Malchow

Je ein Fahrzeug des Typs LF 20 erhalten am Mittwoch die Stadt Krakow am See und die Gemeinde Bartenshagen-Parkentin im Landkreis Rostock.

Am Donnerstag gehen je ein Löschfahrzeug an das Ostseebad Göhren im Landkreis Vorpommern-Rügen und an die Stadt Zarrentin am Schaalsee im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Mit dem Programm "Zukunftsfähige Feuerwehr" stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschut-zes bereit. Mit dem Geld wird insbesondere die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden als Träger des gemeindlichen Brandschutzes gefördert.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell