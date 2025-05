Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Elektronische Geräte bei Einbruch in Kindertagesstätte entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte informierte die Polizei am Montagmorgen (26.05.) über einen Einbruch in die Räumlichkeiten im Ahornweg.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur Kindertagesstätte, hebelten diverse Zugangstüren im Inneren auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden diverse elektronische Geräte entwendet.

Die Mitarbeiterin gab gegenüber den Polizisten an, die Einrichtung zuletzt am vergangenen Freitag (23.05.) gegen 16:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen zu haben.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell