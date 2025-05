Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Fahrradfahrer rutscht auf nasser Straße aus, fährt gegen Pkw und verletzt sich schwer

Overath (ots)

In Overath hat sich gestern (25.05.) ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Er war mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen, nachdem er auf nasser Straße ins Schleudern geraten war.

Ein 31-jähriger Kölner war gegen 15:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Golfplatz unterwegs. Er fuhr bergab in Fahrtrichtung Untereschbach. In einer Rechtskurve verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrrad und konnte einem entgegenkommenden Pkw nicht mehr ausweichen. Er prallte gegen den Pkw und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 82-jährige Pkw-Fahrer aus Overath blieb bei dem Unfall unverletzt.

An dem Fahrrad und an dem Pkw entstand ein Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Fahrbahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell