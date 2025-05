Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Autofahrer nach Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Dienstagmittag in Morlautern. Laut der Eigentümerin eines Audi A3 stand der Wagen zwischen 7:30 Uhr und 14 Uhr am Straßenrand in der Oberen Straße geparkt. Am Nachmittag bemerkte die Frau, dass ihr Auto beschädigt war. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer während eines Wendemanövers mit seiner Anhängerkupplung gegen den Audi gestoßen ist. Danach hat sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Der entstandene Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |kfa

