Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger lockt mit hohen Rabatten für Elektrogeräte

Kaiserslautern/Bad Kreuznach (ots)

Ein Mann aus dem Stadtgebiet fiel am Donnerstagnachmittag auf einen Betrüger herein. Wie der 29-Jährige der Polizei mitteilte, wurde er zwei Tage zuvor von einem Mann kontaktiert, der den Eindruck erweckte, ihn zu kennen. Der Unbekannte berichtete von einer Rabattaktion am kommenden Donnerstag in einem Elektrofachmarkt, bei dem er arbeiten würde. Daraufhin schickte der 29-Jährige dem vermeintlichen Verkäufer eine Liste mit Elektroartikeln im Wert von über 8.000 Euro, für die er sich interessierte. Der angebliche Bekannte forderte den Mann auf, zu dem Geschäft in der Hohenecker Straße kommen, um Teile der Ware dort entgegenzunehmen. Da aber nicht alle Geräte in Kaiserslautern verfügbar wären, sollte ein Bekannter des 29-Jährigen auch noch in die Filiale nach Bad Kreuznach kommen. Der 66-jährige Bekannte traf dort auf den Betrüger und übergab ihm das Geld. Der Unbekannte verschwand daraufhin unter dem Vorwand, die Geräte zu holen, in dem Geschäft. Jegliche Kontaktversuche wurden seitdem blockiert. Der 29-Jährige erkannte nun, dass er betrogen wurde und kontaktierte die Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

