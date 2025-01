POL-PPWP: Schmerzhafte Überraschung

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Moltkestraße einen Parkscheinautomaten massiv beschädigt. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist. In diesem Zeitraum steckten Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht des ...

mehr