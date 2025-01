Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenhinweis führt zu mehreren Anzeigen

Kaiserslautern (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am frühen Mittwochabend einen sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Und nicht nur das: Auch der Pkw, mit dem der Mann unterwegs war, musste sozusagen von der Straße geholt werden, denn er war weder angemeldet, noch versichert.

Gegen 18.15 Uhr ging der telefonische Hinweis ein, dass an einem Supermarkt in der Kurt-Schumacher-Straße ein Mann wegen seines Alkoholgeruchs und seiner schwankenden Gangart aufgefallen war. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte in ein Auto stieg und losfuhr.

Das beschriebene Fahrzeug konnte von einer Streife wenig später auf der L503 zwischen Kaiserslautern und Trippstadt gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Mann einen "Pegel" von 2,16 Promille.

Wie die weitere Überprüfung des Pkw ergab, gehörten die montierten Kennzeichen nicht zu dem Opel Astra. Für den Wagen bestand weder eine Zulassung noch eine Versicherung.

Während das Auto abgeschleppt wurde, musste der Fahrer für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Polizeidienststelle kommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Da der Mann in seinem Zustand nicht mehr wegefähig war, wurde er nach Rücksprache mit der Justiz bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen und konnte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht ausschlafen. Auf den 51-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauchs und Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie das Pflichtversicherungsgesetz zu; außerdem wird ihm die "Übernachtung" in Rechnung gestellt. |cri

