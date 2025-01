Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Parkautomat massiv beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Moltkestraße einen Parkscheinautomaten massiv beschädigt. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist. In diesem Zeitraum steckten Unbekannte einen Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht des Automaten, der in Höhe des Hauses Nummer 27 stand, und zündeten ihn.

Durch die Detonation des vermutlich selbst gebauten Böllers wurde die Elektronik des Geräts so stark beschädigt, dass der Automat komplett ausfiel. An der Geldkassette im Inneren des Geräts hatten die Täter offenbar kein Interesse. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell