Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Raubüberfall auf Spielhalle

Attendorn (ots)

Am Südwall in Attendorn überfiel ein unbekannter Tatverdächtiger am Montag, 27. Januar gegen 6.25 Uhr eine örtliche Spielhalle. Der Mann betrat mit einer Brechstange in der Hand die Spielhalle und drohte einer Angestellten. Er erbeutete vor Ort Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Schaden wird aktuell im dreistelligen Eurobereich eingeschätzt. Nach Zeugenangaben war der Unbekannte ca. 1,80 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, schmal gebaut und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug demnach eine graue Hose, Handschuhe, einen schwarzen Rucksack und schwarze Oberbekleidung. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarz-weißen Kunststoff-Kostümmaske bedeckt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

