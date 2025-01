Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Zeche geprellt und Fahrer attackiert

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen Beförderungserschleichung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem nördlichen Landkreis. Der 23-Jährige steht im Verdacht, am Donnerstagabend nach einer Taxifahrt die Zeche geprellt und den Fahrer attackiert zu haben.

Wie der Taxifahrer gegen 22 Uhr der Polizei meldete, hatte er einen Fahrgast in einen kleinen Ort der Verbandsgemeinde Weilerbach gebracht, wo der Mann einfach ausstieg und weglief, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Der Fahrer folgte dem Zechpreller und sprach ihn an. Daraufhin habe ihm der Unbekannte in den Bauch getreten. Anschließend sei er in einem Haus verschwunden und habe die Tür geschlossen. Kurz darauf öffnete der Mann die Tür wieder und bedrohte den Taxifahrer mit einem Schlaggegenstand aus Metall. Der 45-Jährige konnte sich in sein Auto flüchten und die Polizei verständigen.

Als die alarmierte Streife vor Ort eintraf, wartete der Taxifahrer vor dem Haus im Auto, während der Täter an einem Fenster stand und die Situation beobachtete. Die Beamten nahmen Kontakt zu dem 23-Jährigen auf, der alle Vorwürfe abstritt, sich dabei allerdings in Widersprüche verwickelte. Der metallene Gegenstand wurde in der Wohnung gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

