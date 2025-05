Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0815 - Zahlreiche Graffitis - Polizei ermittelt

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30.04./01.05.2025) beschmierten Unbekannte die Innenstadt mit zahlreichen Graffitis. Wie bereits berichtet (Pressemeldung Nr. 799 vom 01.05.2025), besprühten Unbekannte zahlreiche Gebäude- und Straßenteile mit meist politischen Inhalten. Mittlerweile kann mehr zum Ausmaß gesagt werden. Etwa zehn Örtlichkeiten in der Augsburger Innenstadt sind von den - teilweise großflächigen - Schmierereien betroffen, darunter Bereiche in der Jakoberstraße, Metzgplatz, Spenglergäßchen und Barfüßerstraße. Über Graffitis in der Jakoberwallstraße, Volkhartstraße, Fronhof und Am Perlachberg hat die Polizei bereits gestern informiert. An den jeweiligen Örtlichkeiten sind teilweise gleich mehrere Graffitis festgestellt worden. Der Sachschaden ist daher erheblich. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte hat die Ermittlungen nach den Tätern und Hintergründen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

