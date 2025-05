POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am (01.05.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Parkanlage in der Löfflerstraße. Gegen 20.00 Uhr befand sich ein 18-Jähriger und sein Begleiter im Hettenbach Park. Hierbei sprachen sie ein bislang unbekannter Täter sowie dessen Begleiter an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf ...

