Polizei Gütersloh

POL-GT: Viel Glück bei Unfall mit Nahverkehrszug

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (TP) - Am frühen Sonntagabend (30.06.24/18.05 Uhr) kam es im Ortsteil Clarholz zu einem Verkehrsunfall am unbeschrankten Bahnübergang Beelener Straße (B64)/Samtholzstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 79-jähriger Clarholzer den Bahnübergang, sein mitgeführtes Fahrrad schiebend, zu Fuß zu überqueren. Hierbei kam er aus der Samtholzstraße und übersah offensichtlich den, aus Rheda-Wiedenbrück kommenden und in Fahrtrichtung Münster fahrenden, Personennahverkehrszug. Nach bisherigem Sachstand kollidierte der Fußgänger seitlich mit dem Triebwagen und verletzte sich hierbei leicht. Durch den 34-jährigen Triebfahrzeugführer wurde eine Schnellbremsung bei Erblicken des Mannes eingeleitet. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass das Fahrrad des Unfallverursachers seitlich gegen den Triebwagen geriet und hier geringfügiger Sachschaden verursacht wurde. Der Triebfahrzeugführer konnte seine Tätigkeit fortsetzen. Er, der Zugbegleiter und die 25 Fahrgäste im Zug blieben in Folge des Unfallgeschehens unverletzt. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt. An seinem Fahrrad entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen unter Beteiligung der Bundespolizei. Ferner erschien auch der Notfall-Manager der DB am Unfallort. Die zeitliche Dauer der Verspätungen kann noch nicht abgeschätzt werden. Mögliche Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 05241 8690 mit der Polizei Gütersloh in Verbindung zu setzen.

