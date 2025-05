Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (01.05.2025) kam es in der Aindlinger Straße Ecke Steinerne Furt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin. Beide wurden leicht verletzt.

Gegen 07.45 Uhr war der 25-Jährige mit seinem Renault in der Steinernen Furt stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung zur Aindlinger Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit der 21-jährigen BMW-Fahrerin, die dort in Richtung Süden unterwegs war. Die 21-Jährige und der 25-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell