POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - TEIL 2 Innenstadt - Am Mittwoch (30.04.2025) war auch eine 44-jährige Autofahrerin alkoholisiert in der Langenmantelstraße unterwegs. Gegen 23.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau, da sie in einem abgesperrten Bereich unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

