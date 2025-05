POL Schwaben Nord: 0802 - Polizei stoppt alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots) - Bundesstraße B17 / AS Königsbrunn Nord / FR Süden - Am Dienstag (29.04.2025) kam es zu einem Unfall mit einem 20-jährigen Motorradfahrer an der Ausfahrt Königsbrunn Nord. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 20.00 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Motorrad in Richtung Süden unterwegs. An der Ausfahrt Königsbrunn Nord verließ er die B17 und kam in der Kurve alleinbeteiligt von der ...

mehr