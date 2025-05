Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0803 - Polizei ermittelt nach tätlichem Angriff

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (30.04.2025) leistete ein 22-Jähriger Widerstand auf dem Plärrer und griff Polizeibeamte an. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 23.15 Uhr stellten Einsatzkräfte den 23-Jährigen im Bereich eines Festzeltes fest, obwohl ihm zuvor auf Grund seines Verhaltens ein Platzverweis erteilt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 23-Jährige äußerst aggressiv. Da sich der Mann weiter nicht beruhigte, fesselten ihn die Beamten und nahmen ihn in Gewahrsam. Hierbei leistete der 23-Jährige erheblich Widerstand und trat nach den Einsatzkräften. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Die restliche Nacht verbachte der 23-Jährige dann im Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 23-Jährigen.

