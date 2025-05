POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksame Zeugen auf einem Supermarktparkplatz stoppen Trunkenheitsfahrt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Samstag (24.05.) hat ein unbekannter Täter Geld aus einem Bekleidungsgeschäft in Refrath geraubt. Der Unbekannte betrat um kurz vor 15:00 Uhr das Geschäft an der Straße Siebenmorgen. Er gab zunächst vor, ein Getränk kaufen und dieses an der Kasse bei einer Angestellten bezahlen zu wollen. Als diese daraufhin die Kasse öffnete, ...

