Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Video in den sozialen Netzwerken

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Eine Videoaufzeichnung in den sozialen Netzwerken führte am gestrigen Donnerstag (08.05.2025) zur Einleitung polizeilicher Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. So zeigt die Aufnahme den Kampf eines Jagdhundes und einer Katze, welcher auf ein Privatgrundstück in der Aumaer Straße stattfand. Scheinbar verirrte sich die Katze auf das Wiesengrundstück und wurde dort von einem Jagdhund unvermittelt attackiert. Unverständnis regt sich im Netz aufgrund der scheinbar passiven Rolle des Hundehalters(m/64), welcher sich während der Situation in unmittelbarer Nähe befand. Die Polizei bittet darum, die Videoaufzeichnungen nicht weiter zu teilen. Gegen den Hundehalter wurden strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen, zu dem Verbleib der Katze sowie deren Eigentümer, werden unter dem Aktenzeichen 0117780/2025 in der Kriminalpolizei Gera (0365 8234 1465) entgegengenommen (PZ).

