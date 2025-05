Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Greiz. Am 08.05.2025 gegen 06:30 Uhr ereignete sich in Greiz auf der Plauenschen Straße Einmündung Mylauer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 48-jährige PKW-Fahrerin geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 47-jährigen PKW-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (BF)

