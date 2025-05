Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 07.05.2025 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz Verkehrsüberwachungen im Rahmen einer festen Kontrollstelle auf der B92 durch. Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr fielen dabei zwei Personen auf, welche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. So versuchte sich ein 53-jähriger Fahrer eines Kleintransporters mittels Foto auf dem Handy auszuweisen, auf welchem ein polnischer Führerschein zu sehen war. Die Recherche ergab, dass der Mann keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis besitzt und schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis anfiel. Auch wurde ein 17-jähriger Simsonfahrer auffällig, da er nur die Fahrerlaubnis der Klasse AM besaß. Seine Simson verlangte mit 60 ccm jedoch eine höhere Fahrerlaubnisklasse. Gegen beide Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell