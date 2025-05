LPI-G: Verkehrsunfall - Drei Verletzte nach Kollision am Bahnübergang

Greiz (ots) - Greiz. Am 06.05.2025 gegen 07:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW Fahrer die Plauensche Straße in Greiz Richtung Stadtzentrum Greiz. Als der PKW Fahrer die in der Plauenschen Straße befindliche Baustelle passierte, rannte unvermittelt eine 7-jährige über die Straße. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung konnte der PKW Fahrer die Kollision nicht verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die Greizer Polizei ...

mehr