BPOLI EBB: Bundespolizisten stellen im Rahmen mobiler Grenzkontrollen mehrere Verstöße fest

Zittau / Löbau (ots)

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen ihrer mobilen Grenzkontrollen mehrere Autofahrer gestoppt, welche unter anderem mit verbotenen Messern und Betäubungsmitteln unterwegs waren.

Am 15. November 2024 beschlagnahmten die Beamten bei einem 47-jährigen Tschechen ein Bajonett und geringe Menge Crystal, nachdem sie ihn und sein Fahrzeug um 14:00 Uhr in der Ortslage Kottmarsdorf kontrollierten.

Am 17. November 2024 kontrollierte eine Streife um 01:20 Uhr in der Zittauer Innenstadt einen 21-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Wie die Polizisten feststellten, war das von ihm geführte Fahrzeug seit dem August 2024 nicht mehr haftpflichtversichert, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Ebenfalls am 17. November 2024, diesmal jedoch gegen 12:00 Uhr führten Bundespolizisten auf der Friedensstraße in Zittau eine Grenzkontrolle durch und wurden sofort fündig. Zur Einreise erschien ein 20-jähriger Tscheche mit seinem PKW. Schon beim Herantreten an das geöffnete Fenster nahmen die Polizisten einen starken Marihuanageruch war und auf Nachfragen gab der Mann zu, dass er vier Gläser mit Marihuanablüten mit sich führe. Da er vor Fahrtantritt auch berauschende Mittel konsumierte, wurde er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz beanzeigt.

Um 15:30 Uhr war es wieder die Friedensstraße in Zittau, wo Bundespolizisten bei einer Kontrolle Erfolg hatten. Ein 35-jähriger tschechischer Fahrer eines PKW gab auf Nachfrage nach verbotenen Gegenständen an, dass er ein Einhandmesser im Handschuhfach mit sich führe. Da dies nicht erlaubt ist, wurde das Messer sichergestellt und der Fahrer beanzeigt.

