LPI-G: Unfall mit Kind

Gera (ots) - Gera - In der Zeit vom 03. auf den 06. Mai 2025 versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in eine Fleischerei in der Schleizer Straße einzudringen. Sie beschädigten dabei die Beladetür, wodurch ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entstand. In die Räumlichkeiten gelangten die Unbekannten zum Glück nicht. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus ...

mehr