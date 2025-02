Polizei Münster

POL-MS: Erst SMS, dann Anruf - falscher Bankmitarbeiter macht mit mieser Masche Beute

Münster (ots)

Am Montag (17.02., 16:11 Uhr) hat ein unbekannter Betrüger mit der Masche "falscher Bankmitarbeiter" Geld vom Konto einer 38-jährigen Münsteranerin erbeutet.

Nach Angaben der Geschädigten hatte sie bereits am Sonntag (16.2.) eine SMS erhalten, in der vermeintlich ihre Bank darauf hinwies, dass die Push-Tan-App der Münsteranerin in Kürze ablaufen werde. Als die 38-Jährige am Montag auf einen Link in dieser SMS klickte, gelangte sie auf eine vermeintliche Webseite ihrer Bank und gab dort ihre Zugangsdaten für das Online-Banking ein. Am Montagnachmittag rief der unbekannte Betrüger unter einer Rufnummer, die die Münsteranerin ihrer Bank zuordnete, bei ihr an. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus. Unter dem Vorwand, ungewöhnliche Überweisungen auf dem Konto der 38-Jährigen festgestellt zu haben, brachte er sie dazu, verschiedene Aktionen in ihrem Online-Banking-Account auszuführen. Am Abend bemerkte die Münsteranerin, dass Geld von ihrem Konto fehlte.

Die Polizei warnt und rät:

Beim sogenannten "Call-ID-Spoofing" gelingt es Tätern, den Geschädigten beliebige Rufnummern auf dem Display anzuzeigen, beispielsweise solche von Banken oder Ämtern. Bleiben Sie daher immer wachsam! Klicken Sie keine Links an, sondern rufen Sie die Internetseite Ihrer Bank grundsätzlich selbst über Ihren Browser auf, bevor Sie sich einloggen. Tätigen Sie Aktionen im Online-Banking zudem stets gut überlegt und in Ruhe. Bei verdächtigen Anrufen legen Sie auf! Kontaktieren Sie selbst Ihre Bank über die Ihnen bekannte Rufnummer, nicht per Rückruftaste. Im Zweifelsfall wählen Sie die 110 und informieren die Polizei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell