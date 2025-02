POL-MS: Neue Versicherungskennzeichen am 1. März 2025 - Aus Blau wird Grün

Münster (ots) - Am Freitagnachmittag (14.2., 16:50 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern an der Aegidiistraße. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 68-Jährige mit ihrem Fahrrad die Promenade vom Ludgeriplatz in Richtung Aasee. Der 61-jährige Mann aus Havixbeck befuhr die Promenade in die gleiche Richtung hinter der Frau. In Höhe der ...

mehr