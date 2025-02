POL-MS: Nach Diebstahlserie am Hafen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02., 23:00 Uhr bis 17.02., 08:30 Uhr) in einen Kiosk am Sprickmannplatz eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter durch die Hintertür des Kiosks ein, indem sie diese aufhebelten. Im Innenraum durchwühlten die Unbekannten den Geschäftsraum und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte ...

