Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß mit Brückengeländer

Witzleben (Ilmkreis) (ots)

Am Freitag, den 13.12.2024 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin die Lange Straße aus Witzleben kommend in Richtung Elleben. Ca. 100 m vor dem Ortseingang Elleben kreuzte ein Wildtier die Fahrbahn. Die Fahrerin versuchte dem Tier auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Brückengeländer und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Am Pkw entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Pkw musste anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (sk)

