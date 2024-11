POL-PB: Einbruch in Bürocontainer

Lichtenau-Atteln (ots) - (jk) Ein unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag, 16. November, zwischen 15:45 Uhr und 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hersloh in Lichtenau-Atteln eingebrochen. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen. Der Einbrecher nutzte das unverschlossene Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Durch das Aufhebeln eines Fensters ...

