Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche Person bei Auffahrunfall verletzt

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochnachmittag (07.05.2025) kam es gegen 16:15 Uhr in der Theaterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige sowie eine 42-jährige Pkw-Fahrerin hintereinander die Theaterstraße in stadtauswärtiger Richtung. Aufgrund einer plötzlich notwendig gewordenen Bremsung der vorausfahrenden Pkw-Fahrerin im Zusammenhang mit einer polizeilichen Einsatzfahrt, kam es zu einem Auffahrunfall, da der Mopedfahrer den Bremsvorgang zu spät bemerkte. Der 15-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die 42-Jährige verblieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SR)

