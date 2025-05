LPI-G: Volltrunken im Verkehr

Altenburg (ots) - Altenburg. Am Mittwochabend (07.05.2025) gegen 18:35 Uhr wurde eine 42-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße beim Ladendiebstahl durch das Personal gestellt. Im Büro des Marktes händigte die Tatverdächtige das Diebesgut mit einem niedrigen zweistelligen Betrag aus. Im weiteren Verlauf schlug sie unvermittelt auf eine 51-jährige Mitarbeiterin ein. Anschließend beleidigte ...

