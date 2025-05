Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 07.05. zum 08.05.2025 in der Platanenstraße die Turnhalle einer Schule mit Sprühfarbe. Die undefinierbaren Zeichen in schwarzer, grüner, roter und orangener Farbe verursachten einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0117062/2025). (AK)

