POL-HRO: Schwerer Raub in Rostock - Täter zu Haftstrafen verurteilt

Wismar (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Wismar zu zwei Diebstählen aus PKW, zu denen die Kriminalpolizei nun ermittelt. In einem Fall, der sich am Dienstagvormittag (25. Februar) ereignete, entwendeten Unbekannte offenbar eine Geldbörse aus dem PKW einer 73-jährigen Geschädigten, während sie ihren Einkaufswagen im Bereich der Zierower Landstraße in einen Unterstand brachte. Im zweiten Fall, der sich im ...

mehr