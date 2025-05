LPI-G: Diebstahl aus KFZ Werkstatt

Greiz (ots) - Hohenleuben. Am 09.05.2025 gegen 02:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz eine 40-jährige PKW Fahrerin einer Verkehrskontrolle in der Weiherstraße in Hohenleuben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der Frau einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille fest. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. (BF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr