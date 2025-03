POL-NOM: Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Uslar (ots) - USLAR (he), Am Mühlengraben, 28.02.2025, 20:30 Uhr Eine 18-Jährige parkte ihren Pkw an o.g. Örtlichkeit ohne diesen zu sichern. Das Fahrzeug setzte sich selbstständig in Bewegung, touchierte ein nahe gelegenes Haus und kam dort zum Stillstand. Am Pkw sowie am Haus entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr