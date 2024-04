Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haseldorf - Versuchter schwerer Raub in Bäckerei

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (25.04.2024) ist es gegen 13.50 Uhr in der Hauptstraße zu einem versuchten schweren Raub gekommen. Es blieb beim Versuch. Beute erlangte der Täter nicht.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen betrat eine männliche maskierte Person eine Bäckerei in der Hauptstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Nach Flucht der Angestellten aus dem Verkaufsraum verließ der Täter das Geschäft ohne Stehlgut. Ein Kunde, der das Geschäft kurz nach dem Täter betrat, beobachtete die Flucht und konnte der Polizei berichten, dass der Tatverdächtige sich an einer Bushaltestelle aufhalten würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Bus, in den der Tatverdächtige augenscheinlich eingestiegen war, bereits abgefahren. Das Fahrzeug konnte aber durch eine Polizeistreife noch in der Hauptstraße gestoppt werden. Im Bus wurde eine Person angetroffen, auf die die Beschreibung der Geschädigten und des weiteren Zeugen passte. Bei der Überprüfung der Person wurde eine Maskierung und eine Schreckschusswaffe gefunden. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige aus dem Kreis Pinneberg wurde vorläufig festgenommen und in die Räumlichkeiten des Polizeirevieres Pinneberg verbracht. Von dort wurde der Tatverdächtige dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell