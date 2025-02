Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), K 449/Breiter Busch, Donnerstag, der 27.02.2025, zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr. Eine 50- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die K 449 aus Bodenfelde kommend in Richtung Uslar und kam auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und frontal eine Mauer touchierte. Anschließend drehte sie sich mit ihrem PKW um die eigene Achse und kam nach ein paar Metern am Straßenrand zum Stehen. Die 50- jährige wurde dabei leicht verletzt und durch einen Rettungssanitäter erstversorgt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verkehr wurde, bis zur Bergung des Fahrzeugs, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

