Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Schlier

Alkoholfahrt endet an Hauswand - 5 Insassen verletzt

Freitagnacht, gegen 23:30 Uhr kam der 32-jähriger Fahrer eines vollbesetzten VW Touareg in Oberankenreute von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein Gartengrundstück, bis seine Fahrt an einer Hauswand in der Wolfegger Straße endete. Der Mann war mit seinen vier Mitfahrern auf der L317 von Unterankenreute in Richtung Wolfegg unterwegs, als der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer von der Fahrbahn abkam, die Kontrolle über seinen VW verlor und frontal mit einer Hauswand kollidierte. Hierbei erlitten zwei 19 und 29 Jahre alte Mitfahrerinnen, sowie zwei 30-jährige Mitfahrer leichte Verletzungen. Der Fahrer selbst trug schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen davon. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er seinen Führerschein und eine Blutprobe umgehend abgeben. Am Touareg entstand ein Totalschaden von geschätzten 50 000 Euro. Die Schäden am Gartengrundstück, Zaun und Hauswand der Gaststätte werden vorab auf 10 000 Euro geschätzt. An der Hauswand waren augenscheinlich unfallbedingte Risse und ein beschädigtes Fenster erkennbar. Eine Einsturzgefahr des Gebäudes war nicht erkennbar. Das Gebäude ist weiterhin nutzbar.

Kißlegg-Immenried

Gebäudebrand

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr geriet ein Lagerschuppen in der Brunnerstraße in Brand. Das am Ortsrand von Immenried alleinstehende Gebäude brannte aus bislang unbekannter Ursache vollständig nieder. Im Gebäude wurden unter anderem Heuballen, sowie landwirtschaftliche Gerätschaften gelagert. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nach bisherigen Ermittlungen nicht vor. Aufgrund der Einsturzgefahr des total zerstörten Gebäudes musste die Feuerwehr Teile des Gebäudes mit schwerem Gerät einreißen. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Vormittag. Vorläufig wird der entstandene Schaden auf 200 000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ravensburg

Fahranfänger landet an Hauswand - 4 leichtverletzte Personen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr kam ein 18-jähriger Autofahrer in der Gartenstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Alle fünf Insassen des VW Golf im Alter von 16 bis 21 Jahren trugen leichte Verletzungen davon. Nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus konnte sie noch in der Nacht wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der entstandene Sachschaden am Golf und der Hauswand wird vorab auf insgesamt 20 000 Euro geschätzt.

Isny

Nach körperlicher Auseinandersetzung Waffe gezogen

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21- und einem 32-jährigen Mann. Nach einem Körperverletzungsdelikt in der Gaststätte, bei dem der 21-Jährige den Älteren zu Boden gestoßen haben soll, verlagerte sich die Auseinandersetzung nach draußen auf die Straße. Hier soll der Jüngere eine Schreckschusswaffe gezogen und mehrfach geschossen haben. Bei der polizeilichen Vorsprache an der Wohnanschrift des tatverdächtigen 21-Jährigen konnte die Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der Tatverdächtige konnte weder eine Schießerlaubnis, noch einen kleinen Waffenschein vorweisen, der ihn berechtigt hätte die Waffe außerhalb seiner Wohnung zu führen. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell