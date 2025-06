Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Unbekannter fährt Verkehrszeichen um

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Wochenende ein Verkehrszeichen am Fußgängerüberweg in der Straße "Promenade" umgefahren. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Eine Polizeistreife nahm das beschädigte Verkehrszeichen am Sonntagabend wahr und schätzt den Sachschaden auf rund 700 Euro. Die Beamten bitten unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Unfallverursacher, der in Richtung Schussenstraße unterwegs gewesen sein dürfte.

Fronreute

Fuß auf dem Gaspedal - 45-Jährige muss mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen

Ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, Punkte in Flensburg sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot kommen auf eine 45-jährige Autofahrerin zu, die am frühen Sonntagmorgen auf der B 32 erheblich zu schnell unterwegs war. Eine Polizeistreife wurde auf die Frau aufmerksam, als diese im Überholverbot auf der Blitzenreuter Steige in einer unübersichtlichen Kurve einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte. Die Beamten folgten der 45-Jährigen und stellten dabei Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts von bis zu 50 km/h und außerorts von rund 70 km/h fest. Die Polizisten stoppten die Raserin und zeigten sie entsprechend an.

Kißlegg

Unbekannter stößt Leichtkraftrad um - Polizei bittet um Hinweise

Offenbar Streit gesucht hat am Samstag gegen 19.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Erlenweg. Der Unbekannte ging auf einen 18-Jährigen zu, der sein Leichtkraftrad gerade abgestellt hatte. Unvermittelt stieß der Mann den 18-Jährigen und begann ein Streitgespräch. Begleiter des Unbekannten gingen schlichtend dazwischen und liefen mit ihm zusammen in Richtung des Supermarktes davon. Der Mann trat beim Weggehen jedoch gegen das Kraftrad des 18-Jährigen, das umfiel und dabei beschädigt wurde. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu dem unbekannten Täter. Dieser soll etwa 175 cm groß, 45 bis 50 Jahre alt und stämmig sein. Er hat helles, lichtes kurzes Haar, trägt eine Brille und dürfte von russischer Abstammung sein. Sein etwa gleichaltriger, schlanker und braunhaariger Begleiter soll 180 cm groß und mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein. Die beiden Männer sollen nach der Tat mit einem weißen Hyundai weggefahren sein. Ein weiterer Begleiter des Täters wird als 35 bis 40 Jahre alt, 180 cm groß und auffällig schlank beschrieben. Er trug lange Kleidung und fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad weg.

Leutkirch

17-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 17-Jährigen zu, der am Sonntag kurz vor 20 Uhr bei Wuchzenhofen einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Frau leicht verletzt hat. Der Jugendliche war ohne Führerschein am Steuer eines nicht zugelassenen und nicht versicherten Renault im Bereich der Schule in Tannhöfe unterwegs und übersah dabei aufgrund einer Hecke den Fiat einer 54-Jährigen, die ordnungsgemäß auf der dortigen Straße fuhr. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt die 54-Jährige leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1.000 Euro. Der 17-Jährige, der den Wagen eigenen Angaben zufolge am Vortag gekauft hatte, wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell