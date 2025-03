POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Fahrrad und Straßenbahn - PM 1

Mannheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte eine noch unbekannte Täterschaft ein Auto, welches in der Straße "Ahornhof" abgestellt war. An dem Fiat wurde die Heckscheibe eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Der Polizeiposten Mannheim-Schönau sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen ...

