POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in Hockenheim beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und fuhr einfach weiter.

Eine 38-jährige Frau stellte ihren Mitsubishi gegen 8 Uhr in der Goethestraße am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Streifschaden entlang der gesamten Beifahrerseite und am Außenspiegel. Der oder die Verursacher/in fuhr anschließen einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

