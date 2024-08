Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 67-Jähriger lässt vor zwei Frauen Hose herunter - Geschädigte gesucht!

Halle (Saale), Aschersleben (ots)

Am Donnerstag, den 1. August 2024 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg kurz nach 20:00 Uhr fernmündlich die Meldung von der Notfallleitstelle eines Verkehrsunternehmens, dass es in einem Regionalexpress, der sich von Halle (Saale) nach Halberstadt befand, zu einer exhibitionistischen Handlung kam. Demnach ließ ein Mann kurz nach Abfahrt im Hauptbahnhof Halle (Saale) vor zwei unbekannt gebliebenen Geschädigten die Hose herunter. Die beiden Frauen wandten sich daraufhin an den Triebfahrzeugführer. Da die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Halberstadt zeitgleich in einem anderen Einsatz gebunden waren, übernahm eine Streife der Landespolizei den Sachverhalt und begab sich umgehend zum Bahnhof Aschersleben. Dort konnte der 67-jährige Deutsche um 20:34 Uhr gestellt und aus dem Zug bugsiert werden. Es wurden die Personalien des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretenen aufgenommen und er wurde mit dem Tatvorwurf der exhibitionistischen Handlung konfrontiert. Eine entsprechende Strafanzeige wurde im Anschluss durch die zuständige Bundespolizei gefertigt. Für das Ermittlungsverfahren sind die Aussagen der beiden unbekannt gebliebenen Geschädigten von essentieller Bedeutung. Diese fuhren in der Bahn weiter und stiegen vermutlich in Gatersleben aus. Daher bittet die Bundespolizei die beiden Frauen, sich in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden oder das Kontaktformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de zur Kontaktaufnahme zu nutzen.

