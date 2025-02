Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt

Bad Salzungen / Vacha (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl stellten am 14.02.2025 um 21:20 Uhr während ihrer Streifentätigkeit in Vacha in der Mozartstraße einen 24jährigen Fahrzeugführer fest, bei dem sich während der Verkehrskontrolle herausstellte, dass er sein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Ein freiwillger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

Am 15.02.2025 gegen 19:45 Uhr stellten die Beamten der PI Bad Salzungen im Rahmen der Streifentätigkeit in Unterrohn in der Salzunger Straße bei einer Verkehrskontrolle einer 22jährigen Fahrzeugführerin fest, das diese ihr Fahrzeug unter Einfluss berauschenden Mittel führte. Auch hier verlief der freiwillige Drogenvortest positiv.

Während einer Einsatzfahrt am 15.02.2025 gegen 13:20 Uhr fiel den Beamten in Ettmarshausen auf dem Radweg der Führer eines E-Rollers auf, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Roller zwar versichert ist, allerdings stand der Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender Mittel. Auch hier verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv und die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden getroffen.

