Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Auf Gegenfahrbahn geraten - Unfallbeteiligter flüchtet

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Unfall im Begegnungsverkehr am Montagabend kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße 8218 zwischen Thalheim und Heudorf. In Richtung Heudorf geriet der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Kleinwagens in einer Linkskurve teils auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender BMW-Fahrer auf das Bankett ausweichen musste. Trotz des Ausweichmanövers kollidierten die beiden Wagen mit den Außenspiegeln miteinander, wobei Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand. Der Fahrer des blauen Kleinwagens, möglicherweise ein VW Polo mit Tuttlinger Teilkennzeichen (TUT), fuhr nach der Kollision in Richtung Heudorf weiter, ohne sich um die Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben können, oder die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Pkw-Anhänger kippt um - Ladung nicht ausreichend gesichert

Mangelnde Ladungssicherung war die Ursache für einen Unfall am Montagnachmittag, bei dem in der Kurve von der Josef-Bautz-Straße in die Altshauser Straße ein Pkw-Anhänger umgekippt ist. Der zweiachsige Planen-Anhänger an einem Kia war mit Säcken von mehreren hundert Kilogramm Graspellets beladen, wobei der Spanngurt mangels geeigneter Zurrpunkte an der seitlichen Ladeklappe eingehängt wurden. Die Spanngurte lösten sich während der Fahrt, sodass die Ladung im Kurvenbereich verrutschen konnte und den Anhänger umwarf. Ein entgegenkommender BMW wurde nur leicht beschädigt, dessen Fahrer zog sich beim Bremsen leichte Verletzungen an der Hand zu und begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung. Der Planen-Aufbau des Anhängers wurde erheblich beschädigt.

Jettkofen

Katze ausgewichen - Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Weil sie offenbar einer Katze auswich, kam am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr eine 20-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Jettkofen und Repperweiler mit ihrem Mini von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einem Abhang. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei rückten daraufhin an die Unfallstelle aus. Die 20-Jährige zog sich glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro, der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell