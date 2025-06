Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen

Ohne sich in einer tatsächlichen Notlage zu befinden, hat am Dienstagabend ein 62-Jähriger in der Bahnhofstraße den Rettungsdienst gerufen und sich über Rückenschmerzen beklagt. Was jedoch schnell klar wurde: Der offensichtlich mittellose Mann wollte nicht in das nächste Krankenhaus gebracht werden, sondern einen kostenlosen Transport zu seiner Wohnung erreichen. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen rückte ebenfalls aus und zeigte den uneinsichtigen 62-Jährigen nun wegen Missbrauchs von Notrufen an.

Sigmaringen

Mann sucht Streit - Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen hat das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet, nachdem am Dienstagnachmittag ein bislang noch unbekannter Mann im Bereich des Römerwegs offensichtlich Streit mit einem 18-Jährigen gesucht hat. Kurz vor 16 Uhr soll der als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschriebene Mann den 18-Jährigen ohne nennenswerten Grund angesprochen und dann auf russisch weitergesprochen haben. Als der Unbekannte bedrohlich auftrat, flüchteten der 18-Jährige und ein Zeuge. Das Polizeirevier Sigmaringen sucht nun nach dem Unbekannten, um den Sachverhalt aufzuklären. Der Mann soll einen Vollbart gehabt und eine grüne- oder khakifarbene Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Elektrokabel im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen

Diverse Kupferkabel im Wert mehrerer hundert Euro haben Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes von Gelände eines Elektrobetriebs in der Straße "Mittelberg" gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem umzäunten Gelände und machten sich dann an einem Container zu schaffen. Der Polizeiposten Gammertingen hat Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Personen, die im genannten Tatzeitraum im betreffenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921-687 zu melden.

Pfullendorf

Rund 60 Blumen ausgegraben und gestohlen

Etwa 60 Blumen sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen an einem Kriegerdenkmal im Stadtgarten ausgegraben und gestohlen worden. Wegen des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf und nimmt Hinweise zur Tat und den Langfingern unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Meßkirch

Frau in psychischem Ausnahmezustand tritt Polizeibeamten

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Dienstagabend eine 40-Jährige in der Mengener Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt und muss nun mit Strafanzeigen rechnen. Zeugen berichteten, dass die Frau auf Autos einschlug und laut herumschrie. Auch gegenüber den Einsatzkräften konnte sich die 40-Jährige nicht beruhigen und weigerte sich, ein Fitnessstudio zu verlassen, in das sie geflüchtet war. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen trat die aufgebrachte Frau einen Beamten, warf mit beleidigenden Worten um sich und bedrohte eine Beamtin verbal. Die 40-Jährige wurde aufgrund ihres Ausnahmezustands in eine Klinik gebracht.

