Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 9.40 Uhr und 10.10 Uhr auf dem Seeparkplatz in der Eckenerstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen dort geparkten Mazda am Kotflügel gestreift und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Frau stürzt in Linienbus - Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Langenargen nach einem Vorfall am Sonntag gegen 12 Uhr in der Greuther Straße in Schlatt. Ein Linienbus-Fahrer war von der Friedrichshafener Straße kommend unterwegs und musste an der Einmündung der Langenargener Straße scharf abbremsen, weil ein Unbekannter ihm offenbar die Vorfahrt genommen hatte. Durch das Manöver stürzte eine 56-jährige, zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Scooter-Fahrer kollidiert mit Radler und fährt davon

Nach einem Zusammenstoß eines E-Scooter-Fahrers mit einem Radfahrer am Dienstag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Riedweg/Jahnweg ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem Unfallbeteiligten. Der auf 12-13 Jahre alt geschätzte unbekannte Scooter-Lenker fuhr vom Jahnweg in Richtung Riedweg und nahm an der Einmündung einem in Richtung Seestraße fahrenden 15-jährigen Radler offenbar die Vorfahrt. In der Folge stürzten beide. Der Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt nach einem kurzen Austausch fort. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und suchte später die Polizei zur nachträglichen Unfallaufnahme auf. Die Beamten bittet nun Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den Rollerfahrer geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden. Er trug eine braune "Gucci"-Cap, einen dunkelgrünen Pullover und eine lange dunkle Hose. Unterwegs war er mit einem etwas kleineren schwarzen E-Scooter.

Immenstaad

Unfall verursacht und davongefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Fischbach einen Auffahrunfall verursacht und danach das Weite gesucht. Der Pkw-Fahrer war mit einem BMW in Richtung Immenstaad unterwegs. Als er bemerkte, dass der zweispurige Bereich nach der Ampel endete, jedoch ein Sattelzug neben ihm fuhr, kam er auf der Sperrfläche zum Stehen. Im Anschluss fuhr er an, zog auf die rechte Spur und übersah dabei mutmaßlich den nachfolgenden Verkehr. Eine Autofahrerin musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern. Auch der nachfolgende Mercedes-Sprinter-Lenker konnte rechtzeitig abbremsen. Ein Sattelzug-Fahrer konnte einen Unfall jedoch nicht mehr verhindern und fuhr dem Mercedes auf. Insgesamt entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf den BMW, mutmaßlich mit Schweizer Zulassung, geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Vandale richtet Sachschaden an - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen am Jugend- und Kulturzentrum "Molke" in der Meisterhofener Straße randaliert. Der Täter schlug auf mehrere Türen und Scheiben sowie auf die Hausfassade ein und richtete dabei erheblichen Sachschaden an, dessen Höhe aktuell nicht beziffert werden kann. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 3 Uhr und 3.40 Uhr in Tatortnähe sowie im angrenzenden Wohngebiet und im Riedlewald verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Vorfahrt genommen - Unfall

Bei einem Vorfahrtsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr an der Kreuzung des Reutewegs mit der K 7771 wurde ein 69 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Der VW-Fahrer fuhr vom Reuteweg nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Überlingen ein und übersah dabei den von links nahenden VW-Multivan einer 53 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Ein Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle den Unfallverursacher, die 53-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen jeweils mehrere tausend Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salem

Zusammenstoß fordert Sachschaden

Auf rund 16.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstag gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Baufnang entstanden ist. Eine 42 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr auf die L 200 auf und übersah dabei offenbar den BMW eine 21 Jahre alte Vorfahrtsberechtigte, die in Richtung Lippertsreute unterwegs war. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.

Überlingen

Nach Parkrempler davongefahren - Polizei bittet um Hinweise

Mutmaßlich beim seitlichen Einparken in der Hohle Straße am Dienstag zwischen 7.40 Uhr und 13.15 Uhr hat ein Unbekannter Sachschaden angerichtet. Der Unfallverursacher streifte beim missglückten Parkmanöver einen geparkten VW Touran. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

